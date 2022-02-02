Аліна Гросу вперше показала розкішний маєток її родини у Чернівцях

Артистка провела екскурсію Катерині Осадчій.

Українська співачка Аліна Гросу вперше показала розкішний маєток її родини, який знаходиться у Чернівцях.

Екскурсію артистка провела Катерині Осадчій та програмі "Світське життя", тож невдовзі у нових випусках глядачі зможуть роздивитися будинок детальніше.

instagram.com/svitsketv

Ну а поки в сторіз "Світського життя" на сторінці в Instagram показали фрагменти знімань. Так, на кадрах можна роздивитися, що інтер'єр будинку виконаний у світлих тонах. Тут багато різьблених меблів, кришталеві люстри, плитка з мармуру, білі колони на вході до кухні.

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/svitsketv

Також під час знімань Осадча встигла поспілкуватися й з бойфрендом Аліни, російським актором Романом Полянським, який заради коханої переїхав до Києва.

instagram.com/svitsketv

Окрім того Гросу показала, що у неї в гардеробі та навіть продемонструвала свої перші концертні костюми, в яких виступала ще в дитинстві.

instagram.com/alina_grosu

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