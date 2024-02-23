Аліна Гросу вперше показала свого коханого і натякнула, що знову вийшла заміж

Українська співачка Аліна Гросу анонсувала вихід нової композиції, прем’єра якої відбудеться вже у березні.

Артистка запостила фрагмент з романтичної композиції під назвою “Туман кохання” у себе на сторінці в Instagram. У короткому ролику Гросу демонструє різні емоції. Виконавиця йде вулицею у білому пальті, джинсах та білому светрі.

Під цим відео, напередодні виходу композиції, Аліна Гросу оголосила серед шанувальників челендж. Артистка попросила фанів показати тих, хто забрав їхнє серце. І першою опублікувала фото з коханим. У кінці відео Гросу розмістила кадр, де показала свого обранця. Цікаво, що на фотографії Гросу постає у весільній сукні, а її коханий - у костюмі. Окрім того, на пальці обранця співачки видніється обручка.

Аліна Гросу натякнула, що вдруге вийшла заміж / Фото: instagram.com/alina_grosu

Раніше Гросу не говорила про те, що вона вдруге вийшла заміж. Втім, можливо цим фото виконавиця повідомила шанувальникам про важливі зміни у її особистому житті.

Як відомо, Аліна Гросу раніше була заміжньою за російським бізнесменом Олександром Комковим. Ексзакохані одружилися влітку 2019 року в Італії. Та вже за півроку після весілля подружжя розлучилося. Ініціатором розриву став Комков.

У жовтні 2023-го Гросу повідомила, що вона зустріла нове кохання. Їхня зустріч відбулася в США, де Аліна навчається в одному з вишів. Проте коханого артистка старанно береже від сторонніх очей, аби не зурочити.

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