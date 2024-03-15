Аліна Гросу вперше показала свого нового чоловіка у романтичному кліпі

Фани впевнені, що артистка вийшла заміж за свого давнішнього коханого Романа Полянського.
Українська співачка Аліна Гросу сьогодні, 15 березня, випустила романтичне відео на трек "Тумани".
Цю роботу виконавиця охарактеризувала як свою love story. У відео Гросу постає у весільній сукні та з чоловіком, обличчя якого ретельно приховала. За словами Гросу, лірична композиція довгий час чекала на свій вихід:
"Хочу цей трек подарувати всім закоханим чоловікам та жінкам нашої країни. Ця пісня символізує кохання, тепер і моє також. Хочу, щоб вона асоціювалась в першу чергу з щастям, весіллям та з найпрекраснішим почуттям у світі - коханням", - прокоментувала прем’єру артистка.
Днями виконавиця зізналася, що вона справді вдруге вийшла заміж, втім особу свого обранця викривати не квапиться. Пильні фани провели паралель між чоловіком на нових фото з весілля Гросу і її старішими кадрами з російським актором Романом Полянським. З ним співачка зустрічалася перед початком повномасштабної війни. Та з вторгненням РФ до України артистка все рідше почала ділитися кадрами з чоловіком. Втім, чи розійшлися вони чи ні, виконавиця теж не коментувала. Тож, прихильники припустили, що в стосунках пари все налагодилося і вони навіть одружилися:
- Я провела розслідування по нігтям. Це – Полянський
- 100% Полянський
- Це Полянський, якась жіночка у Facebook писала, що бачила їх кілька тижнів разом в магазині
- Полянський 100% - каблучка на мізинці, статура, волосся, зріст
Нагадаємо, вперше новину про весілля Аліни Гросу днями злила у Мережу її "подруга". Також дівчина повідомила, що чоловік співачки в Україні досить відома людина.
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