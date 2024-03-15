Аліна Гросу вперше показала свого нового чоловіка у романтичному кліпі

Українська співачка Аліна Гросу сьогодні, 15 березня, випустила романтичне відео на трек "Тумани".

Цю роботу виконавиця охарактеризувала як свою love story. У відео Гросу постає у весільній сукні та з чоловіком, обличчя якого ретельно приховала. За словами Гросу, лірична композиція довгий час чекала на свій вихід:

"Хочу цей трек подарувати всім закоханим чоловікам та жінкам нашої країни. Ця пісня символізує кохання, тепер і моє також. Хочу, щоб вона асоціювалась в першу чергу з щастям, весіллям та з найпрекраснішим почуттям у світі - коханням", - прокоментувала прем’єру артистка.

Днями виконавиця зізналася, що вона справді вдруге вийшла заміж, втім особу свого обранця викривати не квапиться. Пильні фани провели паралель між чоловіком на нових фото з весілля Гросу і її старішими кадрами з російським актором Романом Полянським. З ним співачка зустрічалася перед початком повномасштабної війни. Та з вторгненням РФ до України артистка все рідше почала ділитися кадрами з чоловіком. Втім, чи розійшлися вони чи ні, виконавиця теж не коментувала. Тож, прихильники припустили, що в стосунках пари все налагодилося і вони навіть одружилися:

Я провела розслідування по нігтям. Це – Полянський

100% Полянський

Це Полянський, якась жіночка у Facebook писала, що бачила їх кілька тижнів разом в магазині

Полянський 100% - каблучка на мізинці, статура, волосся, зріст

Аліна Гросу з новим чоловіком / Фото: bespalovmedia.com.ua

Аліна Гросу та Роман Полянський

Нагадаємо, вперше новину про весілля Аліни Гросу днями злила у Мережу її "подруга". Також дівчина повідомила, що чоловік співачки в Україні досить відома людина.

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