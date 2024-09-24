Аліна Гросу вперше повністю показала свого чоловіка – відомого російського актора

Українська співачка Аліна Гросу розсекретила свого другого чоловіка, який виявився відомим російським актором.

Сталося це випадково. Зокрема, виконавиця побувала на званій вечері в мера Нью-Йорка. Там також була присутня голова США з питань дипломатії та переговорів у G100, а також пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна, яка у своєму фотоблогу поділилася знімками з заходу.

Аліна Гросу та Роман Полянський у США

На кадрах була помітна й Аліна Гросу. Поруч із зіркою засвітився російський актор Роман Полянський, з яким виконавиця мала роман до початку повномасштабної війни і з яким їй приписують друге заміжжя. Виявилося, що росіянин таки дійсно став чоловіком артистки. До слова, на це вказала й Сіма Карєтна, яка назвала Полянського, як супутником Аліни Гросу по життю.

Аліна Гросу та Роман Полянський у США

Зазначимо, Аліна Гросу наприкінці лютого оголосила, що вдруге вийшла заміж. Хоч фото з весілля артистка й показувала, але обранця приховувала. Утім, деякі цікаві факти про коханого співачка таки розповідала. Вона говорила, що її чоловік – іноземець, але українську розуміє. Окрім того, обранець зірки нібито доволі відомий в Україні. Також Гросу ділилася, що їхні сфери діяльності доволі схожі. Чоловік виконавиці режисує картини, рекламні ролики, кліпи, а також знімається в проєктах.

Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Фани одразу почали припускати, що це Роман Полянський, з яким Гросу зустрічалася до початку повномасштабної війни, але 2022 року пара порвала стосунки. Врешті, обранцем зірки таки дійсно виявився російський актор.

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно у команді Аліни Гросу заявили, що вона отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку. У МЗС України відреагували на цю інформацію і прокоментували, чи дійсно це так.

Вагітність Кошмал! Без Обмежень знялись у телесеріалі. Аліна Гросу — дипломат? — ЖВЛ представляє

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