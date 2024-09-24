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Аліна Гросу вперше повністю показала свого чоловіка – відомого російського актора

Аліна Гросу вперше повністю показала свого чоловіка – відомого російського актора

Аліна Гросу

Стало відомо, за кого виконавиця вийшла заміж.

Українська співачка Аліна Гросу розсекретила свого другого чоловіка, який виявився відомим російським актором.

Сталося це випадково. Зокрема, виконавиця побувала на званій вечері в мера Нью-Йорка. Там також була присутня  голова США з питань дипломатії та переговорів у G100, а також пані посол з прав людини та сталого розвитку в Економічній і соціальній раді ООН Сіма Карєтна, яка у своєму фотоблогу поділилася знімками з заходу.

Аліна Гросу та Роман Полянський у США / ©
Аліна Гросу та Роман Полянський у США

На кадрах була помітна й Аліна Гросу. Поруч із зіркою засвітився російський актор Роман Полянський, з яким виконавиця мала роман до початку повномасштабної війни і з яким їй приписують друге заміжжя. Виявилося, що росіянин таки дійсно став чоловіком артистки. До слова, на це вказала й Сіма Карєтна, яка назвала Полянського, як супутником Аліни Гросу по життю.

Аліна Гросу та Роман Полянський у США / ©
Аліна Гросу та Роман Полянський у США

Зазначимо, Аліна Гросу наприкінці лютого оголосила, що вдруге вийшла заміж. Хоч фото з весілля артистка й показувала, але обранця приховувала. Утім, деякі цікаві факти про коханого співачка таки розповідала. Вона говорила, що її чоловік – іноземець, але українську розуміє. Окрім того, обранець зірки нібито доволі відомий в Україні. Також Гросу ділилася, що їхні сфери діяльності доволі схожі. Чоловік виконавиці режисує картини, рекламні ролики, кліпи, а також знімається в проєктах.

Аліна Гросу з чоловіком / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Фани одразу почали припускати, що це Роман Полянський, з яким Гросу зустрічалася до початку повномасштабної війни, але 2022 року пара порвала стосунки. Врешті, обранцем зірки таки дійсно виявився російський актор.

Аліна Гросу та Роман Полянський / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно у команді Аліни Гросу заявили, що вона отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку. У МЗС України відреагували на цю інформацію і прокоментували, чи дійсно це так.

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