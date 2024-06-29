Аліна Гросу вперше розкрила подробиці свого весілля із чоловіком-іноземцем і як ділить з ним побут

Українська співачка Аліна Гросу вперше поділилася подробицями організації свого другого весілля з чоловіком, якого ретельно приховує.

Так, за словами артистки, це свято було максимально камерним і лише для неї та коханого. Все тому, що Аліна переконана, що це не на часі й помпезність весілля аж ніяк не грає ролі у подальшому подружньому житті.

"Жодного грандіозного весілля, як перше, у нас не було. Тому що, по-перше, це не на часі, а по-друге, сімейне життя і щастя в ньому залежить не від того, яким було весілля. Так, був собі такий хороший вечір, але не щось таке помпезне і тому подібне. Мені і йому було головне, щоб ми були вдвох, разом, щоб нам було що згадувати й подарувати собі казковий момент. Хотілося, щоб це було свято для двох і тільки для двох", - розповіла Гросу в коментарі Славі Дьоміну.

Аліна Гросу на весіллі / Фото: instagram.com/alina_grosu

Окрім того, виконавиця зазначила, що після весілля ділить з коханим усі хатні обов'язки порівну.

"На чоловікові сміття, на мені – сніданки. На чоловікові – м'ясо й риба, на мені салати, супи, каші, пироги. У принципі, все інше. Жодних помічниць у нас зараз немає. Ми так вирішили, що ми справимося самі. У нас у принципі по хаті все 50 на 50. І мені зручно, і дякую йому, що ось так ми вирішили", - поділилася зірка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу привідкрила завісу особистого життя й зізналася, що побралася з іноземцем і чи навчила його українській мові.

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