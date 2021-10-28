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Аліна Гросу вперше розповіла про доньку Романа Полянського та їхній майбутній будинок

Аліна Гросу вперше розповіла про доньку Романа Полянського та їхній майбутній будинок

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Зірка також відповіла, чи підписуватиме шлюбний контракт з обранцем.

Відома співачка Аліна Гросу привідкрила завісу особистого життя та стосунків із російським актором Романом Полянським.

Так, 26-річна знаменитість поділилася, що попри те, що пара ще офіційно не одружилася, має з ним сімейні стосунки. Закохані познайомили одне одного з батьками, а Роман – ще й зі своєю донькою від попереднього шлюбу Марфою. Артистка поділилася, які у неї стосунки з дівчинкою.

"Ми дуже тепло та близько спілкуємося, завжди радіємо її успіхам. І коли є можливість, забираємо її, щоби разом провести час. Вона прекрасна дитина, талановита, і, дай Боже, теж буде або акторкою, або співачкою. Але більше про неї говорити не можу, у неї все-таки є мама, і, мені здається, мамі буде не дуже приємно, якщо я буду дуже багато говорити не про свою дитину", – розповіла виконавиця в інтерв'ю KP.ua.

Аліна Гросу та Роман Полянський / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Також Аліна зізналася, що закохані планують звести в Україні будинок. Так, влітку пара їздила дивитися різні ділянки. Втім, через роботу це питання відклали.

"Вже кілька разів наближалися до цього питання. Спочатку хотіли квартиру, а потім подумали, що хочеться все ж таки будиночок, де можна було б виходити вечорами, дихати свіжим повітрям, шашличок посмажити з друзями. У принципі, нас поки що все влаштовує. Вже коли плануватимемо дітей, тоді цим питанням треба буде зайнятися впритул", - додала вона.

Аліна Гросу та Роман Полянський / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Шлюбний контракт Гросу не збирається підписувати з Полянським. Каже, добре знає коханого і бачила його у шлюборозлучному процесі. Романа вона вважає хорошою та порядною людиною, тому чекати від обранця підводного каменю і підписувати з ним "безглузді контракти" вона не збирається.

Аліна Гросу та Роман Полянський / © instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

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