Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Аліна Гросу вперше розсекретила, ким працює її чоловік, якого вона приховує від публіки

Аліна Гросу вперше розсекретила, ким працює її чоловік, якого вона приховує від публіки

Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Артистка зазначила, що вони працюють у спільній галузі.

Українська співачка Аліна Гросу вперше розповіла про професію її чоловіка, ім'я та обличчя якого вона ретельно приховує.

Так виконавиця зізнається, що не ділиться жодними подробицями про обранця у соцмережах лише тому, щоб не перемикати увагу від її творчості в блогу. А у реальному житті, за словами Гросу, вона не приховує чоловіка й відвідує з ним публічні заходи.

"Я нікого не ховаю, ми разом відвідуємо мої виступи та його роботу. Ті, хто має знати, знають його. Просто я не викладаю в соцмережі його обличчя, тому що в першу чергу це мій блог, де я як співачка та акторка ділюсь своєю роботою", - сказала знаменитість в коментарі Фактам ICTV.

Аліна Гросу з чоловіком / © bespalovmedia.com.ua
Аліна Гросу з чоловіком / Фото: bespalovmedia.com.ua

Тим не менш, Аліна все ж розкрила, що загадковий коханий працює з нею в одній галузі. Зокрема, є бізнесменом, режисером і навіть має з зірковою дружиною спільні проєкти.

"Ми пов’язані в професії, допомагаємо одне одному. Він режисер фільмів, реклами та кліпів. Дублює фільми та ігри англійською мовою для Америки та Китаю, знімається у кіно та викладає. Також в нього є свій бізнес", - розсекретила Гросу.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу вперше за тривалий час показала свого батька та публічно звернулася до нього.

Читайте також:

Зйомки для Netflix! Аліна Гросу прокоментувала участь в американському проєкті – ЖВЛ представляє

Зйомки для Netflix! Аліна Гросу прокоментувала участь в американському проєкті – ЖВЛ представляє

Повʼязані теми:

Наступна публікація