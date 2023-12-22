Аліна Гросу вперше за рік повернулася до України та замилувала сімейними фото

Українська співачка Аліна Гросу вперше за тривалий час повернулася до України.

До слова, рік тому знаменитість вирушила до США. Там виконавиця опановує акторську майстерність. Однак, ймовірно, новорічні свята співачка вирішила зустрічати в родинному колі, а не за кордоном.

Тож, Аліна повернулася. Спочатку артистка прибула до Молдови, вже там перетнула кордон та опинилася в Україні. Нині Гросу в Чернівцях. Там співачка вже зустрілася з рідними, зокрема, з бабусею. Зірка вже опублікувала фото, де вона з родичкою сидить за обіднім столом та готується ласувати смачними стравами.

Аліна Гросу з бабусею / Фото: instagram.com/alina_grosu

До речі, Аліна Гросу також потішила прихильників і архівним фото. Знаменитість опублікувала знімок, на якому їй всього 18 років. Аліна зображена із зухвалим макіяжем та темним кольором волосся.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно співачка неочікувано опублікувала знімок, який був зроблений під час її весілля з російським бізнесменом. Щоправда, на фото Аліна Гросу позувала з мамою.

Читайте також: