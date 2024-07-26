Аліна Гросу втрапила в конфуз у культовому місці в США й розповіла про реакцію команди

Українська співачка Аліна Гросу наробила галасу серед американських папараці.

Так, виконавиця презентує україномовну версію свого хіта "Малинові вуста", який є першим треком з альбому хітів українською від Grosu. Разом з піснею артистка презентує відеороботу, яка знімалася у дуже стислі терміни. Так, від ідеї до монтажу минуло 10 днів, а самі знімання тривали два дні. До речі, у кліпі головна роль дісталася акторові, з яким Аліна вже встигла попрацювати на одному майданчику в Голлівуді. Він має українське коріння, але ріс змалечку в Лос-Анджелесі.

Ба більше, артистка зняла кліп у доволі знаковому місці для багатьох голлівудських зірок. Локацією знімань став ресторан, де знімалося багато відомих фільмів.

"Ми знімали в легендарному ресторані "Bubba Gump", де знімався фільм "Форрест Гамп" та в одному з найісторичніших пам'ятних готелей Голлівуду. Там любили гостювати Мерлін Монро та Кларк Ґейбл. Тієї ж миті в цьому місці знімалось багато популярних фільмів за участю Майлі Сайрус, Бреда Пітта, Джонні Деппа, Тіма Бертона, Квентіна Тарантіно та інших", — розповідає Гросу.

До слова, знімання кліпу "Малинові вуста" не обійшлися без цікавого інциденту. Папараці раптово сплутали Аліну з голлівудською зіркою, що неабияк потішило українську співачку.

"У тому самому готелі проходила вечірка, де було багато американських зірок. А коли ми виїздили, папараці вирішили, що виїздить хтось з голлівудських зірок і тут же стали фотографувати. Було приємно. Вони зазвичай фотографують спочатку, а потім дивляться — кого. Та на відміну від голлівудських зірок, які трошки втомились від такої уваги, нам це було дуже приємно", — поділилася враженнями зірка.