Аліна Гросу з чоловіком-росіянином повернулася до України та розкрила, скільки кіло набрала

Артистка також зізналася, які зміни на неї чатують після повернення до Америки.

Українська співачка Аліна Гросу разом з чоловіком зимову відпустку проводить в Україні.

Виконавиця у своєму фотоблогу повідомила, що поки не поверталася до США, де до того ж поступово локалізують масштабні лісові пожежі. Щоправда, плани на повернення за кордон Аліна з коханим таки має. Закохані вже навіть замислюються про нове американське місто для проживання. Гросу зазначила, що замість Лос-Анджелеса розглядає Нью-Йорк через більшість своїх справ там.

"Так, я зараз тут (в Україні – прим. ред.). Просто не дуже вправно відчитуюсь. Зараз плануємо з Лос-Анджелесу переїжджати до Нью-Йорка. Тому що не зручно кожного тижня літати", - поділилася новинами співачка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

До слова, зірка поділилася, що вдома значно змінилася її фігура. Зокрема, Аліна стала важити на п'ять кг більше. Гросу здивувала, що така ж закономірність простежується і під час її життя в США, щоправда, в зворотну сторону. І це явище вона пояснює різкою зміною харчування:

"Насправді в Америці зазвичай – мінус сім. В Україні, як прилітаю – плюс п'ять. Я дуже стабільна в своїй нестабільності. Тому форма відносно різна. Все через нашу смачну кухню. І те, що родичам важко відмовити", - зізналася артистка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу з чоловіком-росіянином показувалася на тлі мальовничих українських гір. Подружжя вирушило до Чернівецької області.

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