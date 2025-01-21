Аліна Гросу заговорила про "хвилі" в стосунках і чому насправді приховує чоловіка Романа Полянського

Вже давно розсекретили коханого артистки, однак вона продовжує не показувати його обличчя.

Українська співачка Аліна Гросу заговорила про "хвилі" в стосунках і зізналась, чому насправді приховує свого чоловіка, російського актора Романа Полянського.

Так, взимку минулого року виконавиця вдруге вийшла заміж. Тривалий час було невідомо, хто ж став чоловіком артистки, але згодом у Мережі з'ясували, що Аліна Гросу пов'язала себе тенетами шлюбу з актором Романом Полянським. Однак хоч чоловіка співачки вже розсекретили, однак вона ж сама не квапиться повністю показувати його.

У своєму Instagram артистка пояснила, що вони з чоловіком не те щоб приховують їхні стосунки. Навіть коли до пари підходять прихильники з проханням сфотографуватися, ті не відмовляють. Однак у Мережі Аліна Гросу не хоче показувати обличчя чоловіка. Як пояснила виконавиця, раніше вона так робила, але в стосунках починалися "хвилі", тобто виникали проблеми. Тож, артистка вирішила тримати особисте подалі від сторонніх очей, аби не зурочити.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Якщо вам чесно сказати, то ми спеціально не ховаємось. Є купа фото у людей з нами. Ми не відмовляємось фотографуватися. Тільки у своїх соцмережах я нічого не викладаю. Бо зазвичай, як раніше постила колись когось, починалися хвилі в стосунках. А в чоловіка взагалі більш немає особистих сторінок", - поділилася виконавиця.

Нагадаємо, наразі Аліна Гросу з чоловіком-росіянином перебуває в Україні. Парочка приїхала до рідних на зимові свята. Однак згодом співачка з коханим повертається до США.

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