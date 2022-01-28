Аліна Гросу замилувала фото з братиком, старша від якого на 22 роки

Аліна Гросу замилувала фото з братиком, старша від якого на 22 роки

Хлопчик помітно підріс.

Українська співачка Аліна Гросу показала, як підріс її молодший братик Михасик, якого вона часто називає Михайлом Михайловичем-молодшим.

На сторінці в Instagram артистка розмістила серію селфі, на яких позує з хлопчиком. Аліна зображена у картатому піджаку, а маленький Михайлик – у зеленому худі. "Моя маленька любов", - підписала фото Гросу.

instagram.com/alina_grosu

Підписники сторінки виконавиці не стримали свого захоплення родиною: "скільки любові і тепла у цьому фото", "які гарні! Михайлик такий вже великий", "гарні разом сестра з братом", "схожі як дві краплі води".

instagram.com/alina_grosu

instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, що у Аліни Гросу є два брати. Старший брат Гросу Роман Каланджий є її зведеним братом від попереднього шлюбу її мами. 30 серпня 2017-го року у Аліни народився молодший братик, якого назвали на честь батька Михайлом. На той момент батьку зірки, Михайлу Гросу, було 50 років, матері Ганні – 54 роки.

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