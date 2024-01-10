Аліна Гросу замилувала фото з молодшим на 22 роки братом і розповіла, як його виховує

Виконавиця говорить, що встигне натренуватися, поки народить своїх дітей.

Українська співачка Аліна Гросу показалась з молодшим братом та розповіла про його виховання.

Знімками з рідною людиною артистка поділилася в Instagram. На фото Аліна з молодшим на 22 роки братом позували на дивані у верхньому одязі. Ймовірно, вони готувалися до прогулянки.

Аліна Гросу з братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Окрім того, співачка розповіла, як виховує 6-річного Михася. За словами артистки, з братом їй неабияк пощастило. Хлопчик дослухається до сестри, не вередливий та вихований.

"Із меншим братиком мені дуже просто у вихованні, він мене слухається і взагалі він доволі слухняний хлопчик, якщо вміти з ним домовлятися. Я все думаю, чи пощастить мені так само зі своїми, а раптом будуть ще ті шибеники", - говорить співачка.

Аліна Гросу з братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

До речі, Аліна Гросу вже замислюється про власних майбутніх дітей. Виконавиця навіть жартує, що завдяки молодшому братикові вже буде готовою до їхньої появи.

"Моя маленька любов і тренажер з виховання дітей", - пожартувала знаменитість.

Аліна Гросу з братом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нині Аліна Гросу перебуває в Україні. Співачка, яка тривалий час була в США, приділяє час своїм рідним. Нещодавно знаменитість зустрілася з 83-річною бабусею та розповіла про їхні особливі взаємини.

Читайте також: