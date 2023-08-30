Аліна Гросу замилувала кадрами з молодшим на 22 роки братом та ніжно привітала його зі святом

Брат артистки святкує день народження.
Українська співачка Аліна Гросу повідомила про свято в її родині.
Молодший на 22 роки брат виконавиці святкує день народження. Михасику виповнюється шість років. Тож, з нагоди іменин співачка присвятила рідній людині допис в Instagram. Аліна Гросу адресувала братові чимало приємних слів з побажаннями та привітаннями. Виконавиця побажала Михайлику, аби він був щасливими, завжди веселим та щоб ріс під мирним небом, не знаючи суму.
"У мого молодшенького брата Михайлика день народження. Дуже хочеться побажати йому рости щасливою дитиною, під мирним небом, з усіма звичайними радощами, які тільки можна уявити, незважаючи ні на що, щоб ніколи не плакав від страху та болю, щоб кожен день був казковим і щоб він виріс справжнім, сильним, мудрим, надійним чоловіком і гордістю своєї нації та сім'ї", - зазначила артистка.
Окрім того, Аліна Гросу опублікувала різні архівні кадри зі своїм братиком. Зокрема, артистка показала, як з роками змінювався Михась.
Нагадаємо, нині сім'я Аліни Гросу перебуває в Україні. Тим часом сама виконавиця поїхала до США, аби навчатися акторського ремесла. Нещодавно знаменитість показала своє житло в Лос-Анджелесі, де самостійно зробила ремонт.
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