Аліна Гросу замилувала кадрами з молодшим на 22 роки братом та ніжно привітала його зі святом

Українська співачка Аліна Гросу повідомила про свято в її родині.

Молодший на 22 роки брат виконавиці святкує день народження. Михасику виповнюється шість років. Тож, з нагоди іменин співачка присвятила рідній людині допис в Instagram. Аліна Гросу адресувала братові чимало приємних слів з побажаннями та привітаннями. Виконавиця побажала Михайлику, аби він був щасливими, завжди веселим та щоб ріс під мирним небом, не знаючи суму.

Молодший брат Аліни Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Молодший брат Аліни Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

"У мого молодшенького брата Михайлика день народження. Дуже хочеться побажати йому рости щасливою дитиною, під мирним небом, з усіма звичайними радощами, які тільки можна уявити, незважаючи ні на що, щоб ніколи не плакав від страху та болю, щоб кожен день був казковим і щоб він виріс справжнім, сильним, мудрим, надійним чоловіком і гордістю своєї нації та сім'ї", - зазначила артистка.

Молодший брат Аліни Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з братом Михайлом / Фото: instagram.com/alina_grosu

Окрім того, Аліна Гросу опублікувала різні архівні кадри зі своїм братиком. Зокрема, артистка показала, як з роками змінювався Михась.

Молодший брат Аліни Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Молодший брат Аліни Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нині сім'я Аліни Гросу перебуває в Україні. Тим часом сама виконавиця поїхала до США, аби навчатися акторського ремесла. Нещодавно знаменитість показала своє житло в Лос-Анджелесі, де самостійно зробила ремонт.

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