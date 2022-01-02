Аліна Гросу замилувала ніжним фотосетом зі своїм бойфрендом

Зірка потішила новими знімками.

Українська співачка та акторка Аліна Гросу влаштувала зі своїм коханим, Романом Полянським, імпровізований фотосет.

Знімками виконавиця поділилася на сторінці в Instagram. До слова, закохані позували разом, а на одному зі знімків Полянський ніжно цілував Аліну в щічку. До речі, позаду парочки красувався Дід Мороз.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

"З Новим роком, друзі", - підписала фото Аліна.

Аліна Гросу та Роман Полянський / instagram.com/alina_grosu

Прихильники закоханих також привітали їх із новорічними святами. Втім, вони не могли не написати, яка ж гарна пара Аліна та Роман. Так, вони побажали їм багато щастя та пристрасті.

Які ви милі! Щастя вам. З Новим роком!

З Новим роком! Будьте щасливі! Ви дуже класні!

Ви найкращі!

Читайте також: