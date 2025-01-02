Аліна Гросу замилувала новорічним фотосетом із чоловіком – відомим російським актором

Українська співачка Аліна Гросу потішила прихильників фото зі своїм другим чоловіком – відомим російським актором.

Артистка разом із коханим знялася у новорічному фотосеті, результатом якого вона поділилася в Instagram-stories. На фото виконавиця була зображена у червоній вечірній сукні, яка вдало підкреслила її струнку фігуру, та туфлях на підборах. Тим часом біляве волосся зірка розпустила. Чоловік Аліни Гросу для фотосету обрав вбрання чорного кольору.

Парочка позувала перед об'єктивом фотокамери на тлі новорічних декорацій. У фотостудії красувалися чималий червоний бант із гірляндами та яскрава ялинка, поруч із якою лежало безліч подарунків.

Аліна Гросу з чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Підписувати кадр співачка не стала. Ба більше, виконавиця продовжує не показувати обличчя чоловіка. Цього разу артистка приховала його смайликом у вигляді червоного сердечка. Тим не менш, прихильники вже давно вирахували, що Аліна Гросу вийшла заміж за російського актора Романа Полянського, з яким вона почала зустрічатися задовго до початку повномасштабної війни. Співачка спалилася, коли завітала з обранцем на звану вечерю до мера Нью-Йорка. Присутні називали Полянського чоловіком Аліни.

До слова, співачка оголосила про друге заміжжя в лютому 2024-го. Хто ще з зірок торік відгуляв весілля – дивіться у нашому матеріалі.

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