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Аліна Гросу запалила у топі з глибоким декольте і привернула увагу фанів пікантною деталлю

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
869
Час на прочитання
1 хв
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Аліна Гросу запалила у топі з глибоким декольте і привернула увагу фанів пікантною деталлю

Аліна Гросу

Зірка ледь не засвітила оголені груди.

Співачка Аліна Гросу захопила шанувальників новим відео у своїх соцмережах.

У блозі в Instagram виконавиця показала запальні танці просто неба під свою останню пісню "Грозами". Гросу спокусливо порухалася на камеру у червоному квітчастому костюмі, який складався з довгої легкої спідниці та топу на запах. Образ співачки доповнили великі сонцезахисні окуляри та пишні локони.

Увагу шанувальників на відео привернули не лише танці артистки, а й ще одна пікантна деталь її образу. Під час активних рухів топ ледь тримався на її пишному бюсті зірки, тому Аліна ледь не засвітила свої груди.

  • Упс, одна я помітила?
  • Аліна вміє привернути увагу!
  • Вважаю, що є чому заздрити!
  • Усі дивилися не на очі.

Сама ж Гросу також з гумором відреагувала на реакції від підписників. На запитання у коментарях про те, хто також зайшов почитати про декольте співачки, Аліна жартома відповіла: "Я сама заради цього зайшла". 

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Дата публікації
Перегляди
869
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