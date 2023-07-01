Аліна Гросу запалила у топі з глибоким декольте і привернула увагу фанів пікантною деталлю

Співачка Аліна Гросу захопила шанувальників новим відео у своїх соцмережах.

У блозі в Instagram виконавиця показала запальні танці просто неба під свою останню пісню "Грозами". Гросу спокусливо порухалася на камеру у червоному квітчастому костюмі, який складався з довгої легкої спідниці та топу на запах. Образ співачки доповнили великі сонцезахисні окуляри та пишні локони.

Увагу шанувальників на відео привернули не лише танці артистки, а й ще одна пікантна деталь її образу. Під час активних рухів топ ледь тримався на її пишному бюсті зірки, тому Аліна ледь не засвітила свої груди.

Упс, одна я помітила?

Аліна вміє привернути увагу!

Вважаю, що є чому заздрити!

Усі дивилися не на очі.

Сама ж Гросу також з гумором відреагувала на реакції від підписників. На запитання у коментарях про те, хто також зайшов почитати про декольте співачки, Аліна жартома відповіла: "Я сама заради цього зайшла".

Читайте також: