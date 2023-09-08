Аліна Гросу здивувала кардинально новим кольором волосся у кліпі, в якому "зістарила" коханого

Українська співачка Аліна Гросу випустила свіжу чуттєву пісню під назвою "Звичка".

Разом з прем'єрою композиції Гросу представила на розсуд шанувальників й кліп до неї. За словами виконавиці, сюжет у відеороботі заснований на реальних подіях. Кліп знімали у США, де наразі Гросу навчається. Як зізналася артистка, у роботі знялися її друзі:

"Відеоробота зроблена на реальних подіях: частина історії із мого життя, а частина історії моєї близької людини. Знімалися мої місцеві друзі, вони всі професійні актори, деякі з них з нашим українським корінням. Дівчина в нас з Канади. Хлопець абсолютний американець, доросла жінка американка з європейським корінням, а маленький хлопчик саме з України", - розповіла артистка.

Кліп розповідає історію розставання з хлопцем, який починає жити своє життя.

"В кліпі немає позитивних чи негативних героїв, це все звичайне життя. Люди розходяться, хтось покинутий, хтось щасливий, хтось страждає, хтось радіє. Всі ми дуже любимо жити чужим життям, стежити, як людина живе, як вона знаходить після нас наступне кохання, одружується, з'являються діти, старіє. Ти постійно стежиш, коли ти ще не байдужий і витрачаєш своє життя на життя іншої людини. Тобто, не робиш себе щасливим. Я вважаю, що це дуже велика помилка. Треба викреслювати минуле, якщо це не твоя доля і починати створювати своє особисте майбутнє, твоя доля тебе знайде. В моєму ж кліпі героїня все своє життя витратила на чекання свого героя, й поки він жив своє життя, дивилась у вікно за ним, врешті дочекалась", - пояснила Гросу.

Зазначимо, що для відео Аліна навіть кардинально змінила колір волосся і з білявки пофарбувалася у руду.

Нагадаємо, не так давно Аліна Гросу поділилася рідкісними фото зі своїм молодшим братиком і привітала його з 6-річчям.

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