Аліна Гросу здивувала своїм обідом у госпіталі в Індії: "Нічого з кетчупом"

Українська співачка Аліна Гросу показала шанувальникам, чим її годують під час реабілітації у госпіталі в Індії.

Виконавиця притримується суворої дієти під час лікування, що, в принципі, є частою практикою у медичних закладах. Однак розміри порції часом дивують і саму Аліну.

Так, у сторіз в Instagram співачка показала, що обід виявився дуже дієтичним. На банановому листі Аліні подали малесенькі шматочки якогось смаженого овочу, буквально ложку салату та два види страви з соусом.

"Щойно мені принесли обід. Не могла з вами не поділитися. Ось моя рука, щоб ви розуміли розмір порції. Я би сказала, що це "нічого з кетчупом". Але це все. Більше їжі не буде. Все, що ти можеш з'їсти - тільки це", - з усмішкою розповіла фанам Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, що днями Аліна Гросу розповіла, що вирушила до одного з індійських госпіталів на реабілітацію після операції, яку перенесла у жовтні 2022 року. А місяць тому місяць тому співачка тимчасово переїхала до Америки, там артистка вдосконалює свої професійні навички.

Читайте також: