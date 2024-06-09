Аліна Гросу здивувала, як знімається в проєкті від Netflix та де навчається в США

Артистка нині перебуває в Лос-Анджелесі та покращує свої знання з акторства.

Українська співачка Аліна Гросу розсекретила, що знімається в проєкті від Netflix, та поділилася, де навчається в США.

Нині виконавиця перебуває в Лос-Анджелесі. Артистка в інтерв'ю для "ЖВЛ представляє" розповіла, що навчається в школі, де свого часу освіту здобули легендарні Мерилін Монро та Кларк Гейбл. За кордоном Гросу покращує акторську майстерність та вивчає режисуру.

"Я навчаюся на акторському та режисерському факультетах. Мені цікаво було зрозуміти різницю між різними системами. Тут навчають абсолютно інакше, тут інші методи. Такий досвід також корисний мені для майбутнього", - розсекретила знаменитість.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Ба більше, Аліна Гросу вже досягає успіхів в акторській кар'єрі. Виконавиця знімається в проєкті від Netflix. Щоправда, подробиць зірка поки розкривати не може, адже підписала контракт про нерозголошення. Утім, артистка заінтригувала, що працює на одному знімальному майданчику разом із багатьма відомими акторами.

"Я зараз знімаюся на Netflix. Я щаслива, бо мені це вдалося. Це дуже хороший і цікавий проєкт. Це такий крок на сходинку вище, такими моментами я пишаюся. Я не можу розповідати всі подробиці, бо, звичайно, підписувала контракт. Дуже відомі актори знімаються. Все, що я можу сказати", - поділилася зірка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу також додала, що, попри навчання в США та успіхи в кар'єрі, залишатися за кордоном не планує. Виконавиця повернеться жити до України, адже не хоче, аби її з рідними розділяли тисячі кілометрів.

"Хочу бути з рідними. Для мене це стало дуже важливим за останні роки. Починаєш цінувати кожну хвилину, яку ти проводиш разом", - додала співачка.

Нагадаємо, нещодавно актор Дмитро Ступка розповів про своє життя в США. Артист зізнався, як в Америці заробляє на життя та скільки коштів витрачає на місяць.

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