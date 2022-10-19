Аліна Гросу зі змученим виглядом повідомила, що перенесла серйозну операцію

Українська виконавиця Аліна Гросу розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Знаменитість зізналась у своєму Instagram, що декілька днів тому вона перенесла операцію. Лікарі оперували її три з половиною години.

"У мене в житті якийсь треш вже дуже довгий час був. Нещодавно, а точніше позавчора, мені проводили операцію три з половиною години", - поділилася співачка.

Аліна Гросу у лікарні / Фото: instagram.com/alina_grosu

Виконавиця не стала розповідати, що саме з нею трапилося і чому лікарі були вимушені робити їй операцію. Утім, Аліна зізналась, що нині почувається більш-менш добре. Співачка сподівається, що незабаром повернеться до звичного для себе життя.

"Я не дуже хочу уточнювати, що там таке, але скажу… знали б ви, як я цього всього боюсь. Почуваюсь зараз більш-менш стабільно. Сподіваюсь, що якомога швидше повернусь до вас і до нормального життя", - розповіла Гросу.

Нагадаємо, про те, що співачка має проблеми зі здоров'ям, стало відомо ще в липні. Тоді виконавиця потрапляла до лікарні, де їй ставили крапельниці. Аліна ділилася, що стан здоров'я погіршився через нерви. А вже у серпні Гросу знову опинилася у лікарні.

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