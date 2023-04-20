Аліна Гросу зізналась, чи був у неї роман після розриву з Полянським та чи спілкується з ексчоловіком

Українська співачка Аліна Гросу поспілкувалася з прихильниками та відповіла на особисті запитання.

Зокрема, артистка зізналась, чи були у неї стосунки з чоловіками після того, як вона розірвала стосунки з російським актором Романом Полянським. Знаменитість зазначила, що не шукає тимчасові інтрижки.

"Не було (стосунків після розриву з Полянським – прим. ред.). Хлопцями не цікавлюся. Тепер лише чоловік зацікавить", - зазначила Аліна.

Аліна Гросу зізналась, чи зустріла нове кохання / Фото: instagram.com/alina_grosu

Також знаменитість відповіла, чи підтримує зв'язок з колишнім чоловіком, російським бізнесменом Олександром Комковим.

"У колишнього чоловіка (це було десь чотири роки тому) давно вже нова сім'я. Я жодного разу від того часу з ним не контактувала", - поділилася Аліна.

Аліна Гросу зізналась, чи підтримує зв'язок з ексчоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, Аліна Гросу та Олександр Комков одружилися влітку 2019 року. Вже в грудні того ж року російський бізнесмен запропонував співачці пожити окремо. Врешті-решт пара розлучилася.

Аліна Гросу з ексчоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Згодом виконавиця закрутила роман з російським актором Романом Полянським. Стосунки пари здавалися ідеальними, однак після початку повномасштабної війни в Україні вони розійшлися.

Аліна Гросу та Роман Полянський / Фото: instagram.com/alina_grosu

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