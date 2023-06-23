Аліна Гросу зізналася, куди витрачає усі зароблені кошти: "Не на часі кліпи та сукні"

Співачка Аліна Гросу відверто поділилася з шанувальниками, куди витрачає усі зароблені кошти.

Наразі знаменитість перебуває у Сполучених Штатах, де навчається у акторській школі та паралельно працює. Попри це Гросу не забуває про війну в Україні та намагається допомагати тим, хто цього потребує.

Так, співачка поділилася новими фото в Instagram та написала про те, що зараз відправляє свої гроші на потреби постраждалих внаслідок трагедії на Каховській ГЕС, а також дітям.

"Я надзвичайно не люблю ділитися своїми благодійними справами тут, в соцмережах, тому що зі сторони, коли публічні люди це роблять, частіше все має вигляд, як піар. Але коли не розповідають нічого здається, що вони байдужі до всього людського... Зараз усі зароблені кошти я направляю на допомогу. Адже вважаю, що не на часі витрачати кошти на кліпи, сукні, салони краси та свята. Сьогодні є важливіші справи. Щаслива бути корисною, в першу чергу, для діток - бо вони наше майбутнє, а також для кількох родин з Херсонщини, зробивши внесок для їх сьогодення та відбудови житла. В котрий раз переконалася, що наші люди - найсильніші Люди у світі! Кожну історія, яку я дізналась від цих родин, пережила емоційно сама, не дивлячись ні на що, ви добрі та відкритті. Як же я хочу вже скоріше всіх вас обійняти. Скоро приїду! А поки, працюємо далі, щоб мати змогу допомогти більшій кількості людей", - розповіла Аліна.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

Також Гросу наголосила, що вони з родиною не відкривають жодних зборів та не збирають кошти, а роблять все за власний рахунок.

"Ніякі гроші я й моя родина/команда не збираємо, мені важливо передавати щось від себе особисто в руки саме тим, хто того потребує", - поділилася співачка.

Аліна Гросу / Фото: instagram.com/alina_grosu

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