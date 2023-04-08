Аліна Гросу знайшла спосіб економити свій бюджет у США: "Вперше в житті робила це"

До того ж, артистці було цікаво спробувати нове.

Українська співачка Аліна Гросу зараз перебуває у Америці, де розвиває свою акторську майстерність.

Однак життя в Лос-Анджелесі, де оселилася виконавиця, коштує недешево, тож на деяких послугах Аліна знайшла спосіб зекономити. У сторіз в Instagram співачка розповіла, що вперше в житті вона сама наростила нігті.

Як розповіла Гросу, послуги майстрів краси в Америці дуже дорогі, до того ж, вона завжди хотіла спробувати опанувати цю навичку. І хоч довело витратити багато часу, як для новачка, виконавиця впоралася добре.

"Вбила час, зрозуміла, що це не дуже й легко. Вперше в житті сама собі наростила нігті. Бо було цікаво як це. ﻿Бо в Лос-Анджелесі ціни космічні. Бо трішки захворіла і залишилась вдома", - поділилася Гросу.

Фото: instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу розповіла шанувальникам, чим займається в Америці. Артистка не лише опановує акторську майстерність, а ще й займається вивченням англійської та працює.

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