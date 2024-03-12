Аліна Гросу знову вийшла заміж і вперше показала свого чоловіка

Українська співачка Аліна Гросу підтвердила, що знову вийшла заміж, та нарешті показала свого чоловіка.

Радісною новиною знаменитість поділилася у своєму Instagram. Артистка опублікувала кадри, на яких зображена у білій сукні. Поруч із нею стояв чоловік у святковому костюмі та обіймав знаменитість. Під знімками Аліна Гросу загадково написала, що "знову зробила це", і додала смайлик у вигляді червоного сердечка.

Аліна Гросу з ймовірним чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

До речі, співачка не квапиться розсекречувати, хто ж став її обранцем. На знімках парочка зображена зі спини. Утім, на кадрах помітно, що чоловік Гросу – брюнет. Також він значно вищий за виконавицю.

Аліна Гросу з ймовірним чоловіком / Фото: instagram.com/alina_grosu

Тим часом думки користувачів розділилися. Одні почали активно вітати Аліну з другим заміжжям. Інші ж переконані, що таким чином знаменитість повідомляє про музичну новинку та романтичний кліп до неї. Але тут варто зазначити, що зірка останнім часом не коментує особисте життя, а про зміни повідомляє у своїй творчості.

Вітаю! Нехай у вас все буде добре! І пам'ятай, що ми завжди з тобою і завжди тебе підтримаємо!

Напевне, зняла новий класний кліп про любов!

Вітаю вас! Будьте щасливі та бережіть своє кохання від заздрісних очей!

Я думаю, це знімання якогось кліпу!

Нагадаємо, вперше Аліна Гросу натякнула, що вдруге вийшла заміж наприкінці лютого. Співачка не була багатослівною, а лише показалася в образі нареченою. Згодом у медіа об'явилася ймовірна подруга артистки, які підтвердила заміжжя Гросу і навіть показала фото з весілля. Виконавиця вже відреагувала на слова своєї нібито приятельки.

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