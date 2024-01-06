Аліна Гросу зворушила світлиною з 83-річною бабусею й розповіла про їхні особливі стосунки

Українська співачка Аліна Гросу потішила прихильників сімейним контентом і розповіла про свою бабусю Марусю.

У своєму фотоблогу знаменитість розмістила новорічні світлини зі своєю бабусею, якій 83 роки. Аліна наголосила на цінних спільних моментах разом з нею. І зазначила, що треба присвячувати більше часу рідним людям.

"Як цінно, коли наше старше покоління залишається поряд з нами. І хоч дуже важко дивитися, як старішають наші бабусі, у когось дідусі, батьки… Але дякую Богу, що вони живі. Хочеться приділяти їм якомога більше часу, щоб вони знали, що їх люблять, що їм вдячні, що вони потрібні", - зворушила артистка.

Аліна Гросу з бабусею Марусею / Фото: instagram.com/alina_grosu

Також Гросу розчулила особливою історією з бабусею. За словами зірки, вона ще з дитинства дає їй гроші на свята зі своїх збережень. І це неабияк розчулює Аліну. Знаменитість дуже щаслива, що її бабуся досі дозволяє відчути себе дитиною. І додала, що сподівається на довгі роки життя рідної людини.

Аліна Гросу з бабусею Марусею / Фото: instagram.com/alina_grosu

"Моя Бабуся Маруся – мамина мама. Вона й досі на свята дістає із-за пазухи хустинку зі збереженими грошима і хоче мене привітати. Пишу і плакати хочеться, і сміятися, наскільки це навіює мені безтурботне дитинство, щасливі моменти, рідні руки… Дай Боже, щоб вона нам ще прожила довго-довго. Наша душа сім'ї", - щемливо додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу показалася ще з однією близькою людиною. Співачка опублікувала фото зі своїм молодшим на 22 роки братом.

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