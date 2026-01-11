Аліна Гросу чесно зізналась, як їй тяжко далась вагітність: "Змогла я не одразу"

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу, яка вагітна первістком, зробила відверте зізналась.

10 січня артистка нарешті поділилась, що при надії. Для співачки ця вагітність перша. Поки що особливо подробиць виконавиця не розкриває. Аліна Гросу пізніше обіцяє поділитися позитивними і проблемними моментами. Та знаменитість все ж таки зізналась, що вагітність далась їй нелегко. Вочевидь, співачка не одразу змогла завагітніти. Артистка говорить, що їй це вдалося лише після того, як вона відпустила ситуацію.

"Скоро почну вести свій мамський влог і ділитись з вами позитивними і проблемними моментами, котрі в наш час часто супроводжують жінок. Адже змогла завагітніти я не одразу, а тільки коли відпустила ситуацію і справилася з усіма випробуваннями", - зізналась артистка.

Аліна Гросу вагітна / © скриншот з відео

До речі, Аліна Гросу після того, як розповіла про вагітність, отримала безліч повідомлень із привітаннями та слова підтримки. Артистка подякувала прихильникам за їхні щирі побажання.

"Друзі мої, я плачу від ваших щирих і теплих коментарів, повідомлень. Всі ваші побажання приймаю з великою вдячністю! Ви - найкращі і найдушевніші люди в світі", - звернулась до фанів співачка.

