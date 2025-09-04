Аліна Гросу емоційно відреагувала на розкішний сюрприз від ексбойфренда і назвала його "м*даком"

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу шокувала, який сюрприз їй зробив колишній обранець.

У своєму Instagram виконавиця поділилася, що в її житті неочікувано об'явився екскоханий. Схоже, він вирішив повернути прихильність артистки розкішним жестом. Чоловік замовив чимало різних квітів, які Аліна Гросу навіть не змогла підрахувати. Букети співачці надіслали на знімальний майданчик романтичної комедії "Голос серця", де вона грає одну з головний ролей.

"Сьогодні (4 вересня – прим. ред.) мою гримерку на знімальному майданчику "Голос серця" завалив квітами один чоловік. Я не змогла їх підрахувати, знаю, що тільки велетенських троянд тут 160. Це квіти від мого колишнього", - поділилася співачка.

Аліна Гросу серед квітів, які їй подарував колишній обранець / © instagram.com/alina_grosu

Звичайно, Аліна Гросу оцінила сюрприз. Однак колишньому обранцеві все ж таки не вдалося повернути прихильність співачки. Артистка назвала його "м*даком", а також додала, що вона взагалі-то заміжня, тож такі сюрпризи є недоречними.

"Чому тільки мудаки роблять такі сюрпризи. Ви б пробачили за такий подарунок? А як зараз моєму чоловіку від таких вчинків колишнього?" – обурилася артистка.

