Аліна Гросу ледь не розбилася об скелі під час знімань кліпу: "Хвилі буквально почали кидати нас"

Аліна Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

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Українська співачка Аліна Гросу повертається з новою піснею «Дурна любов» — запальним літнім треком про кохання, яке вкотре не виправдало очікувань, але точно не варте того, щоб через нього сумувати.

«Дурна любов» — це історія про знайомий багатьом сценарій: він знову обрав не тебе, обіцянки залишилися словами, а стосунки закінчилися так само раптово, як і почалися. Але цього разу Аліна Гросу пропонує не плакати за втраченим коханням, а танцювати й відпускати.

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Аліна Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

Кліп на пісню артистка зняла в Америці, куди поїхала лише на тиждень. Ця поїздка була для Аліни Гросу насамперед побутовою: вперше на такий тривалий час вона залишила сина, щоб забрати собаку та останні речі, які залишалися в США. Але подорож несподівано перетворилася ще й на робочий марафон. За сім днів команда мала зібратися практично з нуля, знайти танцівниць та одяг, провести репетиції й відзняти кліп.

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«Я сама не знаю, як ми це зробили за тиждень. Насправді вся команда була зовсім невелика — буквально кілька людей плюс хореограф. Ми дуже швидко зібрали дівчат, знайшли одяг, провели репетиції й почали знімати. Я багато чого придумувала сама — якісь фішки, рухи, моменти, які хотіла побачити в кадрі. Ми вже на місці все доробляли, і в результаті вийшло саме те, що я хотіла», — розповідає співачка.

У кліпі артистка разом із командою танцівниць опиняється посеред мальовничого узбережжя. Біле вбрання, пісок, океан, захід сонця та вогонь створюють атмосферу своєрідного жіночого племені — вільного, сильного й абсолютно незалежного від «дурної любові». Знімання не минули і без пригод. Під час роботи біля океану до команди буквально за десять метрів від берега приплив дельфін.

«Я вперше в житті бачила дельфіна настільки близько до берега. Це було дуже красиво й абсолютно несподівано. А ще ми мало не розбилися об скелі, коли танцювали й сиділи на камінні. Почався приплив, хвилі стали сильнішими й буквально почали кидати нас об скелі. Тож у кліпі залишилися не тільки красиві кадри, а й трохи справжнього екстриму», — згадує артистка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу спантеличила, на кого як дві краплі води схожий її 4-місячний син. Виявляється, це не тато чи мама.

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