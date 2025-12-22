Аліна Гросу на тлі чуток про вагітність показалася біля ялинки і зробила зізнання: "Тільки втрьох"

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу підігріває інтерес довкола чуток про вагітність.

Так, нещодавно Мережею почали ширитися фото з вагітною дівчиною, яка була доволі схожою на Гросу. Очевидці переконували, що співачка нібито перебувала в одному із супермаркетів США. Та команда зірки відмовилася коментувати чутки про вагітність. Тож інформація так і залишилася ані спростованою, ані підтвердженою.

Тим часом співачка опублікувала в Instagram святкове відео на тлі новорічної ялинки, виконуючи пісню «Новорічна». У дописі Аліна поділилася планами на свята і зізналася, що зустрічатиме їх «втрьох». Фанати одразу почали будувати здогадки, однак виконавиця уточнила, що до цієї компанії входить вона сама, чоловік і їхній песик Нессі.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

«Чи будете зустрічати свята? З ким? Ми після роботи, тільки втрьох: чоловік, я та Нессі», — поцікавилася артистка, підтримуючи легку інтригу.

До слова, свого чоловіка Аліна Гросу приховує. Проте з’ясувалося, що ним є російський актор Роман Полянський. Роман парочка закрутила ще до початку повномасштабного вторгнення.

