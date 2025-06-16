Аліна Гросу неочікувано відкрила школу в Польщі та розкрила, чим вона займатиметься

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу неочікувано відкрила школу в столиці Польщі – Варшаві.

Про це повідомляє пресслужба виконавиці. Навчальний заклад артистка презентувала на початку червня. Він розташований у Варшаві. Аліна Гросу запевняє, що це не просто школа, а інклюзивний творчий простір, де кожна дитина, незалежно від здібностей та індивідуальності, може розвиватись у любові, підтримці та без тиску.

"Ми не про оцінки — ми про особистість. Я мріяла створити місце, де діти зможуть бути собою, мріяти й почуватися як вдома навіть за кордоном", — поділилась Гросу.

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Аліна Гросу відкрила школу у Варшаві / © пресслужба Аліни Гросу

Програма клубу включає розвиток емоційного інтелекту, вивчення української мови, творчі заняття, а головне — атмосферу тепла, натхнення і поваги до кожного. У планах — відкриття аналогічного клубу й у Києві.

До речі, а ще на початку червня Аліна Гросу відіграла свій перший сольний концерт у Польщі, який відбувся у Варшаві. Особливим моментом вечора стало перше сценічне виконання пісні "Літаєм" у дуеті з Don Maron.

Концерт Аліни Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

"Це був не просто концерт — це був обмін енергією, підтримкою, вірою в майбутнє. Я вдячна кожному, хто був там і розділив зі мною цей момент", — зізнається співачка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу святкувала день народження. Ба більше, у зірки ще й був ювілей. Артистці виповнилося 30 років. Виконавиця вже показала, як святкувала день народження у компанії батьків та чоловіка-росіянина.

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