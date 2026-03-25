Аліна Гросу під час вагітності скинула 6 кг і розкрила свій секрет: "Маю кращий вигляд"

Українська співачка Аліна Гросу чесно розповіла про перебіг своєї вагітності та несподіване схуднення на останніх місяцях.

Зірка вже незабаром стане мамою синочка. І на останніх місяцях вагітності Аліна вирішила бути відвертою. В Instagram вона зізналася, що дуже стрімко почала набирати вагу. Тож вона звернулася до лікаря, аби скорегувати ситуацію та безпечно стабілізувати стан.

За словами Аліни Гросу, після консультації їй довелося повністю переглянути раціон і зробити спосіб життя більш активним. Тепер її щоденне меню складається з білків, овочів, фруктів і корисних жирів. Натомість від солодкого та швидких вуглеводів артистка відмовилася, а також почала більше пити води й додала легку фізичну активність.

«Як мені було соромно зізнаватися, що я вперше в житті так набрала вагу. Але я взяла себе в руки і під наглядом лікарки нарешті впоралася із собою. Зараз я маю вигляд точно кращий, ніж на п’ятому місяці. Вживаю білки, овочі, фрукти та корисні жири. Займаюсь трішки спортом, пʼю багато води та вітаміни. Солодкому кажу поки що «ні». Я їм на 1200-1300 калорій», - розсекретила зірка.

Ба більше, виконавиця зазначила, що завдяки такій дисципліні їй уже вдалося скинути майже шість кілограмів. Водночас вона ще раз наголосила, що робила це виключно під контролем лікаря.

«За час вагітності скинула майже шість кіло під наглядом лікаря, який був «за» те, щоб я скинула. Бо то було зайве», - підсумувала виконавиця.

Нагадаємо, нещодавно гумористка Настя Ткаченко розповіла про свій прогрес у схудненні після операції зі зменшення шлунка.