Гламур
150
Аліна Гросу поділилась наболілим про вагітність і зізналась, скільки кіло набрала: "Опускала руки"

Аліна Гросу чекає на народження первістка. Ця вагітність для артистки є дійсно довгоочікуваною.

Валерія Сулима
Аліна Гросу

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу відверто поділилась наболілим про вагітність і розсекретила, скільки кіло вже набрала.

Виконавиця наразі чекає на народження первістка. Та ця вагітність для неї виявилась неабияк довгоочікуваною. Співачка в Instagram говорить, що тривалий час намагалась завагітніти, проте їй цього не вдавалось. Аліна Гросу зверталась до лікарів, пила гормональні ліки, але тести все одно показували негативний результат.

"Купу років ми хотіли маля, не складалось…Гормональні таблетки, від котрих дратівливість, поганий обмін речовин, а від того постійний контроль харчування, збитий цикл, безсонні ночі, сум і кожен куплений та використаний тест - невиправдані надії", - пригадує співачка.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Виконавиця зізнається, що ця тема їй дійсно боліла. Через невдалі спроби артистка навіть почала опускати руки. Проте якоїсь миті Аліна Гросу вирішила відпустити ситуацію. І от нарешті до знаменитості прийшла довгоочікувана вагітність. Щоправда, якийсь час співачка приховувала радісну новину, адже боялась, що щось може піти не так.

"Я також опускала руки і намагалась не думати, ховалася в справах, в роботі в побуті. З'їдала себе, що зі мною щось не так. Тримала усмішку, коли питали, чому ще немає дітей. В один момент я видихнула і почала жити простим звичайним життям. Не купувала тести і тему вагітності прикрила. Минув час….І от на тобі", - говорить виконавиця.

Аліна Гросу вагітна / © скриншот з відео

Аліна Гросу вагітна / © скриншот з відео

До речі, Аліна Гросу також розсекретила, скільки кіло набрала під час вагітності. Артистка говорить, що її вага збільшилась на чотири кілограми. Хоча спочатку виконавиця насправді погладшала на вісім кіло. Проте коли зірці розкрили вагу маляти, то вона швидко схудла.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу замилувала своїми дитячими фото. Артистка показала, який вигляд мала у п'ять років.

150
