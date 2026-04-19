Аліна Гросу поділилася першими кадрами з чоловіком і новонародженим сином з пологового

Співачка показала перші миті з найближчими після пологів.

Аліна Гросу з сином / © пресслужба Аліни Гросу

Українська співачка Аліна Гросу після пологів вийшла на зв’язок у соцмережах, поділилася емоціями материнства та показала ніжні фото з сином і чоловіком.

Артистка не відкривала обличчя ані малечі, ані коханого, але атмосферою світлин сказала більше, ніж словами. У кадрі панує затишок, тиша і новий ритм життя. Гросу обережно підвела підписників до свого стану після народження первістка. Вона дала зрозуміти, що переживає один із найважливіших періодів у житті. І, схоже, кожна мить зараз для неї — особлива.

«Усі мої подружки кажуть, що я з дитинства їм говорила, що мрію про сина. Я цього не пам’ятаю. Але тільки тепер по-справжньому розумію, яке це щастя», — зазначила Аліна.

Виконавиця зізналася, що буквально не може відвести очей від малюка і відкриває для себе нову глибину почуттів. Вона з гумором описала типову поведінку новоспечених мам і чесно визнала: тепер сама стала тією, хто захоплено ділиться кожною дрібницею.

«Дівчата, я точно знаю, що у кожної з вас є подруга — мама янголятка, яка надсилає вам кожний пук свого найкращого у світі малюка, і вас це, м’яко кажучи, трохи дратує. У моїх подруг тепер теж є така подруга. З чим я їх і вітаю. Бо так милуватися 4 кілограмами хлопчатинки може тільки його мама. І, сподіваюся, в майбутньому хороша дружина», — ділиться артистка.

Нагадаємо, нещодавно ексчоловік Дженніфер Еністон вперше став батьком та показав фото новонародженого сина.

