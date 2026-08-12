Аліна Гросу показала 4-місячного сина-богатиря та приголомшила, що більшість одягу йому замала

Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

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Співачка Аліна Гросу розповіла про стрімкий ріст свого 4-місячного сина Марка-Габріеля та здивувала, який розмір одягу вже носить малюк.

Зіркова мама поділилася новими кадрами із сином в Instagram. Марку-Габріелю нещодавно виповнилося чотири місяці. За цей час хлопчик помітно підріс. Настільки, що частина дитячого гардероба йому вже стала замалою. Тепер Гросу доводиться купувати речі на значно старший вік.

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«Нам тут 4 місяці стукнуло. Але ми трохи переростки. Переросли одяг на 6-9 місяців… вже купуємо на 9-12», — розповіла Аліна Гросу.

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Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

За словами співачки, її син випереджає стандартні розміри для свого віку. Тож батькам доводиться орієнтуватися не на цифру в календарі, а на фактичний зріст хлопчика. Схоже, Марк-Габріель росте неабияким богатирем і вже поступово переходить на речі, розраховані на дітей старшої вікової категорії.

Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу розкрила правду про таємничість батька свого сина, якого вважають відомим росіянином.

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