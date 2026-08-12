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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1448
Час на прочитання
1 хв

Аліна Гросу показала 4-місячного сина-богатиря та приголомшила, що більшість одягу йому замала

Співачка здивувала темпами росту сина.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Аліна Гросу з сином

Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

Співачка Аліна Гросу розповіла про стрімкий ріст свого 4-місячного сина Марка-Габріеля та здивувала, який розмір одягу вже носить малюк.

Зіркова мама поділилася новими кадрами із сином в Instagram. Марку-Габріелю нещодавно виповнилося чотири місяці. За цей час хлопчик помітно підріс. Настільки, що частина дитячого гардероба йому вже стала замалою. Тепер Гросу доводиться купувати речі на значно старший вік.

«Нам тут 4 місяці стукнуло. Але ми трохи переростки. Переросли одяг на 6-9 місяців… вже купуємо на 9-12», — розповіла Аліна Гросу.

Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

За словами співачки, її син випереджає стандартні розміри для свого віку. Тож батькам доводиться орієнтуватися не на цифру в календарі, а на фактичний зріст хлопчика. Схоже, Марк-Габріель росте неабияким богатирем і вже поступово переходить на речі, розраховані на дітей старшої вікової категорії.

Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу розкрила правду про таємничість батька свого сина, якого вважають відомим росіянином.

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