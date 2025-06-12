Аліна Гросу показала, як із чоловіком-росіянином та батьками оригінально відсвяткувала 30-річчя

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу нещодавно відсвяткувала день народження.

А це ж нарешті виконавиця поділилася кадрами зі свята. Так, день народження у зірки був 8 червня. Ба більше, цьогоріч у знаменитості ще й ювілей. Артистці виповнилося 30 років. З нагоди особливої дати співачка організувала оригінальне свято.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

День народження Аліна Гросу зустріла в образі стюардеси. Всі гості та іменинниця тематично одягнулися. Окрім того, на святі була особлива фотозона, на якій красувався літак, що був зображений під час польоту в небі.

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День народження Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

На святі Аліни Гросу, звичайно ж, були її батьки та молодший брат. Окрім того, артистка запросила близьких і рідних.

День народження Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Прихильники розхвилювалися, що не помітили чоловіка виконавиці, російського актора Романа Полянського. Утім, співачка згодом також опублікувала фото з ним, щоправда, як завжди, приховала обличчя.

День народження Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

"Чоловік також був, не хвилюйтеся", - заспокоїла артистка.

Аліна Гросу з чоловіком / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Сагайдачна святкувала день народження. Знаменитості виповнилося 36 років. Артистка показала, як провела святковий день із чоловіком та дітьми.

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