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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
676
Час на прочитання
1 хв

Аліна Гросу показала, як із чоловіком-росіянином та батьками оригінально відсвяткувала 30-річчя

Аліна Гросу цьогоріч святкувала ювілей. Артистці виповнилося 30 років.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Аліна Гросу

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу нещодавно відсвяткувала день народження.

А це ж нарешті виконавиця поділилася кадрами зі свята. Так, день народження у зірки був 8 червня. Ба більше, цьогоріч у знаменитості ще й ювілей. Артистці виповнилося 30 років. З нагоди особливої дати співачка організувала оригінальне свято.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

День народження Аліна Гросу зустріла в образі стюардеси. Всі гості та іменинниця тематично одягнулися. Окрім того, на святі була особлива фотозона, на якій красувався літак, що був зображений під час польоту в небі.

День народження Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

День народження Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

На святі Аліни Гросу, звичайно ж, були її батьки та молодший брат. Окрім того, артистка запросила близьких і рідних.

День народження Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

День народження Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Прихильники розхвилювалися, що не помітили чоловіка виконавиці, російського актора Романа Полянського. Утім, співачка згодом також опублікувала фото з ним, щоправда, як завжди, приховала обличчя.

День народження Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

День народження Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

"Чоловік також був, не хвилюйтеся", - заспокоїла артистка.

Аліна Гросу з чоловіком / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з чоловіком / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Сагайдачна святкувала день народження. Знаменитості виповнилося 36 років. Артистка показала, як провела святковий день із чоловіком та дітьми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
676
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