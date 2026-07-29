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- Гламур
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Аліна Гросу показала нові фото 3-місячного сина та зізналася, що він уже вміє навіть фліртувати
Співачка розсекретила його незвичайні таланти.
Артистка Аліна Гросу показала 3-місячного сина Марка та розповіла про його перші успіхи, які вже розчулили прихильників.
Співачка продовжує ділитися сімейними моментами після народження первістка. Цього разу вона опублікувала в Instagram нові кадри з малюком і розповіла, чого він уже навчився за свої три місяці. За словами артистки, хлопчик стрімко розвивається, щодня відкриваючи для себе щось нове. Малюк уже самостійно перевертається, із захопленням грається іграшковим кермом і демонструє свій характер. Водночас найбільше Аліну потішила зовсім інша його особливість.
«Ми вже навчились: перевертатися, тиснути іграшку-кермо (трішки рулити), обурюватися тільки коли хочемо їсти або спати, і найпрекрасніше — фліртувати», — поділилася співачка.
Окрім цього, виконавиця показала ще один особливий момент. На знімку її син ніжиться на руках у своєї бабусі — мами Аліни Гросу Ганни. До світлини артистка додала теплий підпис, який одразу привернув увагу шанувальників.
«Бабусина морквиночка», — ніжно підписала фото знаменитість.
Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу замилувала і насмішила кумедними гримасами маленького сина Марка.