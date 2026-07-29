Аліна Гросу показала нові фото 3-місячного сина та зізналася, що він уже вміє навіть фліртувати

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Артистка Аліна Гросу показала 3-місячного сина Марка та розповіла про його перші успіхи, які вже розчулили прихильників.

Співачка продовжує ділитися сімейними моментами після народження первістка. Цього разу вона опублікувала в Instagram нові кадри з малюком і розповіла, чого він уже навчився за свої три місяці. За словами артистки, хлопчик стрімко розвивається, щодня відкриваючи для себе щось нове. Малюк уже самостійно перевертається, із захопленням грається іграшковим кермом і демонструє свій характер. Водночас найбільше Аліну потішила зовсім інша його особливість.

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«Ми вже навчились: перевертатися, тиснути іграшку-кермо (трішки рулити), обурюватися тільки коли хочемо їсти або спати, і найпрекрасніше — фліртувати», — поділилася співачка.

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Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

Окрім цього, виконавиця показала ще один особливий момент. На знімку її син ніжиться на руках у своєї бабусі — мами Аліни Гросу Ганни. До світлини артистка додала теплий підпис, який одразу привернув увагу шанувальників.

«Бабусина морквиночка», — ніжно підписала фото знаменитість.

Мати Аліни Гросу з її сином / © instagram.com/alina_grosu

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу замилувала і насмішила кумедними гримасами маленького сина Марка.

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