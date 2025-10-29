Аліна Гросу показалася у "швидкій" і на фото нажахала своїм станом: "У мене біда"

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Реклама

Українська співачка Аліна Гросу показалася в кареті швидкої допомоги та нажахала своїм станом.

Артистка в Instagram зізналась, що в неї виникли проблеми зі здоров'ям. Зокрема, у співачки сталися негаразди з оком. Воно почервоніло, набрякло та сльозиться. Врешті, виконавиці викликати "швидку", аби медики зробили первинний огляд та надали допомогу.

"Це треш…Через декілька годин знімання, а у мене біда з оком, навіть відкрити його повністю не можу…Сиджу у "швидкій", - говорить співачка.

Реклама

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Все б нічого, але Аліні Гросу особливо прикро, оскільки вона має зніматися у фільмі і це перенести на інший день просто неможливо. Хоч співачка й жартує, що постане перед камерами з пов'язкою на оці, як у піратів, але виконавиця неабияк засмутилася.

"Є декілька варіантів, як зніматися: як пірат, в окулярах або з контрастним світлом, щоб не видно було обличчя. Це жах! За що? У нас просто немає інших днів для знімань. Я дуже не люблю, коли щось заплановане не збувається", - поділилась артистка.

Схоже, Аліна Гросу таки потрапила до лікарні / © instagram.com/alina_grosu

Та згодом проблеми з оком Аліни Гросу, схоже, погіршились. Виконавиця опублікувала фото, яке було зроблене вже безпосередньо в лікарні.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу поділилася подробицями особистого життя. Співачка зізналась, чому приховує чоловіка та чи готова стати мамою.