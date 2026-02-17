Аліна Гросу показалася з чоловіком-росіянином й зізналася, чому не хоче партнерських пологів

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу вперше за тривалий час привідкрила завісу особистого життя й поділилася подробицями стосунків із чоловіком — російським актором Романом Полянським.

Артистка зізнається, що свідомо не афішує сімейні моменти, адже її обранець не прагне публічності. Втім, цього разу вона зробила виняток — опублікувала спільне фото та розповіла більше про їхній союз. За словами Гросу, разом вони вже п’ять років, а чоловік активно підтримує її у творчості. Роман має музичну освіту, грає на інструментах і допомагає Аліні працювати над піснями.

«Він має музичну освіту. Грає на музичних інструментах і у нього кайфовий тембр голосу. Я коли пишу пісні, прошу його підібрати мені гармонію на гітарі. У нашому будинку купа музичних інструментів і він часто вечорами грає й співає», — розсекретила зірка.

Аліна Гросу з чоловіком / © instagram.com/alina_grosu

Невдовзі подружжя вперше стане батьками. Гросу відверто розповіла, що шлях до вагітності був непростим: протягом трьох років їм не вдавалося здійснити мрію. За словами артистки, все змінилося тоді, коли вона емоційно відпустила ситуацію. Говорячи про майбутні пологи, співачка зазначила, що поки не розглядає формат партнерських.

«У мене братик колись непритомнів, коли його дружина народжувала. Тож я б не дуже хотіла, щоб мій чоловік тримав мене за ручку у цей самий час. Я і так сама нервувати буду. Але хочу, щоб він був у сусідньому приміщенні і пуповинку перерізав, коли процес закінчиться», — зазначила артистка.

Сториз Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Сториз Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

До слова, хоч ім’я коханого Аліна офіційно не називає, пару неодноразово помічали разом. До того ж на опублікованих фото нескладно розгледіти риси обличчя, зачіску російського актора й знайти у біографії Романа Полянського музичну освіту. Та сама артистка продовжує з гумором реагувати на запитання про особисте, залишаючи цю частину життя поза камерами.