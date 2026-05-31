Аліна Гросу похрестила новонародженого сина і показала перші кадри з таїнства

Артистка розсекретила важливу в її родині подію.

Аліна Гросу з сином

Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу похрестила новонародженого сина від відомого актора.

Артистка провела обряд хрещення у неділю, 31 травня. До речі, цьогоріч на цей день припадає важливе свято, а саме Трійця. Про особливу в її родині подію виконавиця повідомила в Instagram-stories.

«У нас у сім’ї сьогодні (31 травня — прим. ред.) дуже важлива подія, дуже гарна», — коротко поділилась артистка.

Аліна Гросу вже й показала перші кадри з хрещення синочка Марка-Ґабріеля. У сторіз виконавиця опублікувала коротенький ролик, на якому в церкві тримає малюка на руках. Співачка була одягнена у вишитому вбранні та з хустинкою на голові. Знаменитість зробила святкову зачіску та макіяж. Тим часом новонароджений синочок артистки був зображений у світлому вбранні. Співачка тримала його на руках таким чином, що неможливо розгледіти обличчя.

Зазначимо, у квітні Аліна Гросу розсекретила, що вперше стала мамою. Співачка народила сина, якого назвала Марк-Ґабріель. Батько хлопчика — чоловік виконавиці. Хоч й обранця артистка приховує, проте прихильники з’ясували, що вона вийшла заміж за російського актора Романа Полянського.

До речі, нещодавно Аліна Гросу показала фото зі свого таємного весілля та розсекретила, коли ж воно насправді відбулося.

