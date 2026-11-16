Аліна Гросу похвалилась вагомим досягненням 7-місячного сина і чому їм з чоловіком буде неспокійно

Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу похвалилась вагомими досягненнями 7-місячного сина.

Марк-Ґабріель росте неабияк швидко. Ба більше, хлопчик не припиняє тішити батьків своїми досягненнями. Цього разу він продемонстрував те, що знаменує початок неспокійного життя Аліни Гросу. Хлопчик без допомоги батьків почав вставати.

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Співачка опублікувала свіжі кадри з Марком-Ґабріелем, де той стоїть у ліжечку, тримається за бильця та весело усміхається мамі. Звичайно, Аліна Гросу неабияк цьому тішиться. Але водночас співачка розуміє, що тепер доведеться пильно стежити за сином, аби він не вскочив у халепу.

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«Ми навчились вставати. Вітаю нас із початком неспокійного життя і наздоганялками зі мінібосом», — поділилась артистка.

Син Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, Аліна Гросу народила первістка у квітні цього року. Артистка дала хлопчикові подвійне ім’я — Марк- Ґабріель. Свого чоловіка та батька сина виконавиця приховує. Однак у Мережі уважні користувачі з’ясували, що співачка вийшла заміж за актора Романа Полянського, з яким вона закрутила роман задовго до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу розсекретила, як худне після пологів. Також артистка заговорила про поповнення в родині та плани на другу дитину.

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