Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу пожалілась на хворобу, через яку їй довелося уникати 7-місячного сина.

Артистка в Instagram зізналась, що занедужала. Виконавиця підхопила простуду. Із симптомів у знаменитості була висока температура, яка протягом п’яти днів не нормалізовувалась. Все б нічого, але в артистки 7-місячний син, якого вона боялась заразити. Тож, майже тиждень Аліна Гросу уникала синочка та зайвий раз до нього не підходила. Щоправда, Марк-Ґабріель сам шукав матусю. Зірка зізнається, що їй через це було неабияк боляче, що навіть складно було стримати сліз.

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«П’ять днів провалялась з температурою 38.5-39.2 Хто зараз також захворів? Бережіть себе! До сина не підходила майже, він сам приповзав, а я тікала, щоб не заразити, і так сумно було, аж плакала…» — поділилась артистка.

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Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу зізнається, що зараз почувається вже набагато краще. Співачка навіть змогла повернутися до роботи та активно готується до концертів. Наостанок знаменитість закликала берегти себе і піклуватися про організм, аби теж не захворіти.

«Сьогодні (24 листопада — прим. ред.) вже відчуваю себе краще, йду на репетицію з музикантами. Попереду в нас концерти. Чекаю всіх!» — говорить знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу замилувала фото з підрослим 7-місячним сином. Також артистка здивувала вагою маленького Марка-Ґабріеля.

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