Аліна Гросу презентувала пристрасний кліп та засвітилася із загадковим чоловіком

Українська співачка GROSU, вона ж Аліна Гросу, презентувала чуттєву історію про кохання, де переплітаються пристрасть і гордість.

Це вже друга спільна робота артистки із загадковим Don Maron, який принципово залишається у масці. Річ у тім, що артистка створила нову пісню "Say My Name" та кліп до композиції.

"Два світи ламають стіни між собою, долають перешкоди, рухаються назустріч один одному, бо понад усе прагнуть продовжити свою спільну історію. Хотілося дати цій історії друге дихання — і зрештою ми її втілили", — ділиться GROSU.

У роботі співачка знову експериментує зі стилем і символами. Виконавиця зазначила, що прихильники творчості точно знайдуть для себе щось нове та цікаве про GROSU.

"У відео закладено багато "пасхалок" — деталей, які буде цікаво розшифровувати поціновувачам моєї творчості", — додає артистка.

Другим героєм відео став Don Maron — виконавець-загадка, який пояснює свій образ як відмову від ідентичності. Підписники GROSU одразу запідозрили, що загадковий чоловік у костюмі — це її коханий, російський актор Роман Полянський, адже між ними у кадрі помітна справжня хімія.

Полянський прекрасно рухається… Гармонійна пара!

Мені подобається ваша пара

Крутий кліп і голос Полянського бомбезний! Дуже класна пара…

