Аліна Гросу розкрила, скільки витрачає на одяг і чому забороняє чоловікові дарувати коштовні речі

Аліна Гросу з чоловіком / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу розсекретила своє ставлення до дорогих брендів, розповіла про витрати на одяг і пояснила, чому навіть чоловікові не дозволяє витрачати великі суми на подарунки для неї.

Артистка, яка виступає на сцені з дитинства, давно сформувала власні модні вподобання. У її гардеробі вистачає доступних речей і вбрання для особливих подій. Водночас Гросу не женеться за гучними іменами дизайнерів. Співачка переконана, що цінність людини не вимірюється вартістю її аксесуарів. А ось на сценічних образах вона економити не поспішає — і на це має окрему причину.

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«Для мене річ не визначає моєї цінності як людини. Тому я не вважаю, що для стильного вигляду потрібно витрачати сотні тисяч», — наголосила Аліна в інтерв’ю TabloID.

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Аліна Гросу / © пресслужба Аліни Гросу

Виконавиця зізналася, що не має фіксованого бюджету на оновлення гардероба. Іноді протягом цілого місяця вона не купує нічого нового, а часом витрачає значно більше через підготовку до концертів. Саме сценічне вбрання становить найбільшу статтю її модних витрат, адже артистка вважає за необхідне дивувати публіку.

«Я поважаю свого слухача й глядача: людина приходить на концерт, витрачає свої гроші й хоче побачити щось особливе. Тому для сцени я готова обирати й дорогі речі», — пояснила співачка.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Натомість у повсякденному житті Аліна не бачить потреби купувати сумки дуже дорогих брендів лише заради престижу. Вона не прагне демонструвати статки через одяг і не робить логотипи головним акцентом своїх образів. У шафі артистки є як брендові аксесуари, так і звичайні водолазки, майки та кофти за 300–400 гривень.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Окремо Гросу розповіла про подарунки від чоловіка. Виявилося, що саме дорогі сумки вона не надто заохочує купувати для себе, навіть якщо йдеться про презент від коханого.

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«У мене є дорогі сумки, які мені дарували. Я не фанатка купувати такі речі самостійно. Чесно кажучи, навіть чоловікові не дуже дозволяю робити такі подарунки, адже це все-таки сімейний бюджет, і я не бачу сенсу витрачати на це великі гроші», — поділилася артистка.

Аліна Гросу з чоловіком / © instagram.com/alina_grosu

Попри це, колекція сумок співачки вже чимала — більшість дорогих аксесуарів вона отримала саме в подарунок. До шопінгу Аліна ставиться по-різному: може замовити необхідну річ онлайн або прогулятися магазинами заради задоволення. Щоправда, примірки не любить, а одяг, який колеться, узагалі не переносить.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу відповіла на закиди про пластику і пояснила зміни в обличчі.

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