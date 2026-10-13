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Аліна Гросу розкрила, скільки витрачає на одяг і чому забороняє чоловікові дарувати коштовні речі
Співачка пояснила, чому не женеться за брендами, на чому не економить заради сцени та які дорогі подарунки неохоче приймає від чоловіка.
Українська співачка Аліна Гросу розсекретила своє ставлення до дорогих брендів, розповіла про витрати на одяг і пояснила, чому навіть чоловікові не дозволяє витрачати великі суми на подарунки для неї.
Артистка, яка виступає на сцені з дитинства, давно сформувала власні модні вподобання. У її гардеробі вистачає доступних речей і вбрання для особливих подій. Водночас Гросу не женеться за гучними іменами дизайнерів. Співачка переконана, що цінність людини не вимірюється вартістю її аксесуарів. А ось на сценічних образах вона економити не поспішає — і на це має окрему причину.
«Для мене річ не визначає моєї цінності як людини. Тому я не вважаю, що для стильного вигляду потрібно витрачати сотні тисяч», — наголосила Аліна в інтерв’ю TabloID.
Виконавиця зізналася, що не має фіксованого бюджету на оновлення гардероба. Іноді протягом цілого місяця вона не купує нічого нового, а часом витрачає значно більше через підготовку до концертів. Саме сценічне вбрання становить найбільшу статтю її модних витрат, адже артистка вважає за необхідне дивувати публіку.
«Я поважаю свого слухача й глядача: людина приходить на концерт, витрачає свої гроші й хоче побачити щось особливе. Тому для сцени я готова обирати й дорогі речі», — пояснила співачка.
Натомість у повсякденному житті Аліна не бачить потреби купувати сумки дуже дорогих брендів лише заради престижу. Вона не прагне демонструвати статки через одяг і не робить логотипи головним акцентом своїх образів. У шафі артистки є як брендові аксесуари, так і звичайні водолазки, майки та кофти за 300–400 гривень.
Окремо Гросу розповіла про подарунки від чоловіка. Виявилося, що саме дорогі сумки вона не надто заохочує купувати для себе, навіть якщо йдеться про презент від коханого.
«У мене є дорогі сумки, які мені дарували. Я не фанатка купувати такі речі самостійно. Чесно кажучи, навіть чоловікові не дуже дозволяю робити такі подарунки, адже це все-таки сімейний бюджет, і я не бачу сенсу витрачати на це великі гроші», — поділилася артистка.
Попри це, колекція сумок співачки вже чимала — більшість дорогих аксесуарів вона отримала саме в подарунок. До шопінгу Аліна ставиться по-різному: може замовити необхідну річ онлайн або прогулятися магазинами заради задоволення. Щоправда, примірки не любить, а одяг, який колеться, узагалі не переносить.
Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу відповіла на закиди про пластику і пояснила зміни в обличчі.