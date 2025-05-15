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Аліна Гросу розповіла про сварку з чоловіком-росіянином і здивувала її причиною
Подружжя через конфлікт навіть не розмовляло одне з одним.
Українська співачка Аліна Гросу відверто розповіла про сварку з чоловіком, російським актором Романом Полянським.
Про їхні непорозуміння виконавиця зізналась в Instagram-stories. Виявилося, що парочка посварилася через ревнощі. За словами Гросу, чоловік приревнував її. Ба більше, він навіть припинив розмовляти з виконавицею. Тож, артистка зверталася до прихильників із проханням дати пораду, як діяти в таких ситуаціях та як помиритися.
"Чоловік мене приревнував, тепер не розмовляє зі мною", - ділилася артистка.
Врешті, закохані таки знайшли спільну мову. Аліна Гросу поділилася з прихильниками, що їхні поради допомогли, і вони помирилися. Ба більше, Роман Полянський навіть допомагав співачці з робою. Він монтував для Аліни Гросу відео, яке необхідне для її виступу.
"Золотий чоловік. Сидить монтує мені відео для виступу. Начиталась я ваших порад з приводу примирення. Допомогло! Дякую", - поділилася з прихильниками артистка.
Зазначимо, Аліна Гросу взимку 2024 року повідомила про друге заміжжя. Обранця виконавиця ретельно приховувала. Вона хоч і ділилася фото з коханим, але не показувала його обличчя. Однак фани самостійно здогадалися, що чоловіком Гросу став російський актор Роман Полянський, з яким вона почала зустрічатися ще до початку повномасштабної війни, але наприкінці 2022 року на деякий час розходилася з ним.