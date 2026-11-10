Аліна Гросу розсекретила, як худне після пологів, та заговорила про другу дитину

Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу розповіла, як худне після пологів, чому їй складно утримувати вагу та чи планує народжувати ще дітей.

Зірка у квітні 2025 року вперше стала мамою. Вона народила сина Марка-Габріеля, якого виховує разом із чоловіком. Відтоді артистка поступово повертається до звичної фізичної форми. Утім, цей процес дається їй непросто. Гросу зізналася, що вже кілька разів скидала набрані кілограми, але згодом знову повертала їх. І головною перешкодою для неї виявилася зовсім не відсутність спорту.

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В Instagram-stories виконавиця відверто розповіла про свій підхід до схуднення. За словами Аліни, найважливішу роль відіграє контроль харчування, зокрема підрахунок калорій, а також сувора дисципліна.

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"Ви всі знаєте цей секрет — це підрахунок калорій і не жерти, не їсти. Це найважче. Тому що спорт — ну можна підняти свою попу і піти на спорт, наприклад. Можна піти на масаж. Але якщо є профіцит калорій, нічого ви не скинете. Я так точно, ніколи. Тільки якщо я не їм або їм дуже мало, реально мало — мені здається, мало б хто витримав настільки не їсти деколи — для того, щоб прийти в свою якусь нормальну форму", — поділилася артистка.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Водночас Гросу зізналася, що їй не завжди вдається зберігати результат. Співачка припускає, що на коливання ваги можуть впливати гормональні зміни після вагітності, хоча не виключає і власну любов до їжі. За її словами, щоразу повертатися до обмежень особливо складно, адже для цього потрібна неабияка сила волі.

"Повірте, я вже декілька разів після пологів набирала назад. Я не знаю, чи то в мене гормональний фон чи як, чи то я просто їсти знову починала — я то скину все, що мені потрібно, то знову наберу. І дуже важко витримувати, тобто просто залізна має бути дисципліна", — пояснила виконавиця.

Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

Окрім змін у зовнішності, співачка відповіла і на запитання про поповнення в родині. Гросу не приховує, що хотіла б мати трьох дітей, хоча з гумором зауважує: у її сім'ї переважають хлопчики. Тому на появу доньки артистка особливо не розраховує, але була б рада і такому сюрпризу, а тим паче двійні.

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"Почекайте, я ще від хлопчика не відійшла", — пожартувала Аліна у відповідь на запитання про другу дитину.

А згодом додала, що попри жарти, мрія про велику родину в неї є:

"Якщо серйозно, то звичайно б хотілося, але в нашій родині всі народжують пацанів і тоді в мене буде футбольна команда або хокейна", — поділилася співачка.

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Також Гросу розповіла, що доглядати за маленьким Марком-Габріелем допомагають дві няні. Артистка пояснила це тим, що в її родині всі багато працюють і прагнуть поєднувати кар'єру з вихованням сина.

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Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу розкрила, скільки витрачає на одяг і чому забороняє чоловікові дарувати коштовні речі.

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