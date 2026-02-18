ТСН у соціальних мережах

Аліна Гросу шокувала, як її виховували в дитинстві: "Батько кричав, мама лупила"

Артистка розповіла про методи виховання її батьків та чи тримає на них образу.

Аліна Гросу з батьками

Аліна Гросу з батьками / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу шокувала, як її виховували в дитинстві.

Артистка в Instagram-stories чесно зізналась, що батьки були доволі суворі. Тож, методи їхнього виховання були не найкращими. Аліна Гросу пригадує, що тато міг кричати на неї, а мама взагалі била. Хоча з рокам вони переглянули свої методи виховання та до молодшого брата знаменитості ставляться зовсім по-іншому. Сама ж Аліна Гросу чесно зізнається, що така поведінка батьків в її дитинстві була неприємною, проте вона не тримає на них зла.

"Батько ультразвуком кричав, мама лупила. Але я їх все одно люблю. Не скажу, що зараз ображаюсь. Але тут мало приємного відносно того, як вони зараз братика виховують на лайті: ні криків, ні бійок", - зізналась співачка.

Допис Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Допис Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Щоправда, артистка все ж таки не розуміє, чому батьки вдавались до таких методів виховання. Співачка запевняє, що була слухняною дитиною, виконувала всі прохання мами й тата, не проявляла неповаги та не влаштовувала істерик.

"А я дійсно була янголом. З першого разу все виконувала, жодних істерик, неповаги не було з мого боку", - додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Аліна Гросу, яка зараз вагітна первістком, показалась із чоловіком-росіянином. Також артистка зізналась, чому не хоче партнерських пологів.

