Аліна Гросу шокувала, як її виховували в дитинстві: "Батько кричав, мама лупила"

Українська співачка Аліна Гросу шокувала, як її виховували в дитинстві.

Артистка в Instagram-stories чесно зізналась, що батьки були доволі суворі. Тож, методи їхнього виховання були не найкращими. Аліна Гросу пригадує, що тато міг кричати на неї, а мама взагалі била. Хоча з рокам вони переглянули свої методи виховання та до молодшого брата знаменитості ставляться зовсім по-іншому. Сама ж Аліна Гросу чесно зізнається, що така поведінка батьків в її дитинстві була неприємною, проте вона не тримає на них зла.

"Батько ультразвуком кричав, мама лупила. Але я їх все одно люблю. Не скажу, що зараз ображаюсь. Але тут мало приємного відносно того, як вони зараз братика виховують на лайті: ні криків, ні бійок", - зізналась співачка.

Щоправда, артистка все ж таки не розуміє, чому батьки вдавались до таких методів виховання. Співачка запевняє, що була слухняною дитиною, виконувала всі прохання мами й тата, не проявляла неповаги та не влаштовувала істерик.

"А я дійсно була янголом. З першого разу все виконувала, жодних істерик, неповаги не було з мого боку", - додала артистка.

