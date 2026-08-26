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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
730
Час на прочитання
2 хв

Аліна Гросу спантеличила, на кого як дві краплі води схожий її син: "Це точно різні люди?"

Виявляється, родинні гени артистки куди сильніші, аніж в її чоловіка.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Аліна Гросу з сином

Аліна Гросу з сином / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу спантеличила, на кого як дві краплі води схожий її син.

Первістку виконавиці зараз чотири місяці. Марк-Ґабріель росте доволі швидко, що й сама артистка називає його богатирем. Чим дорослішим стає хлопчик, тим більше проявляється його схожість. І не на маму, чи тата. Синочок Аліни Гросу як дві краплі води схожий на її молодшого брата Михайла.

У своєму Instagram співачка вже порівняла їхні фото. Артистка показала свіжий знімок Марка-Ґабріеля та архівний її брата, на якому він зображений зовсім маленьким. Навіть сама знаменитість була спантеличеною, оскільки на світлинах немов одна й та ж людина. Отже, родинні гени Аліни Гросу виявились куди сильнішими, аніж в її коханого.

«Мій син і мій брат… Це точно різні люди?» — здивовано підписала світлини знаменитість.

Аліна Гросу з сином та молодшим братом / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з сином та молодшим братом / © instagram.com/alina_grosu

Зазначимо, Аліна Гросу вперше стала мамою 17 квітня цього року. Артистка народила сина, якого назвала Марк-Ґабріель. Батько первістка знаменитості — її чоловік, якого вона приховує. Проте, хоч виконавиця й не показує обличчя обранця, але користувачі давно з’ясували, що вона заміжня за російським актором Романом Полянським, з яким почала будувати стосунки задовго до початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, нещодавно дружина співака Віктора Павліка приголомшила схожістю їхнього 5-річного сина з бабусею. Блогерка Катерина Реп’яхова говорить, що вони просто як дві краплі води, а також між ними є особливий зв’язок.

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