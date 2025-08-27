ТСН у соціальних мережах

Гламур
145
1 хв

Аліна Гросу стала акторкою та знімається в романтичній комедії

Аліна Гросу втілить на екрані одну з головний ролей. Артистка вже прокоментувала свої знімання у стрічці.

Автор публікації
Валерія Сулима
Аліна Гросу

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу стала акторкою та знімається в романтичній комедії.

Виконавиця отримала роль у стрічці "Голос серця". Робота над проєктом почалася ще наприкінці 2021 року, але була призупинена через повномасштабне вторгнення. І от команда у серпні цього року відновила знімання.

Аліна Гросу виконає на екранах одну з головних ролей. Виконавиця грає Ліну Стар — харизматичну артистку і продюсерку талант-шоу "Мега голос". Для знаменитості ця історія є особливою: "Мені подобається ця героїня своєю багатогранністю. Вона змінюється, проходить шлях від закритої, недосяжної зірки до жінки, яка знову довіряє любові та своїм почуттям. Сподіваюсь, глядачі побачать у ній живу людину, навіть в її слабкі моменти".

Аліна Гросу знімається в романтичній комедії

У стрічці також знімаються Артур Логай, Олексій Нагрудний, Клавдія Дрозд та Аріна Трегуб. Режисерка — Аліна Чеботарьова.

Сюжет розповідає про ветерана війни Жеку із провінційного містечка, який дізнається, що має 8-річну доньку. Він вирушає до столиці України, щоб стати частиною її життя, і випадково потрапляє на кастинг вокального шоу. Там головний герой зустріне нові виклики, шанс на примирення з минулим і несподівану любов.

Нагадаємо, нещодавно в родині Аліни Гросу було особливе свято. У батька артистки був день народження. З нагоди особливої дати виконавиця показувала, як він змінився з рокам.

145
