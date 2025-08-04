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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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246
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1 хв

Аліна Гросу у день народження батька показала, як він змінився з роками

Артистка публічно звернулася до найріднішої людини з вітаннями.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Аліна Гросу

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу привітала батька з днем народження, яке він святкує 4 серпня.

У фотоблогу артистка опублікувала серію фото з іменинником і показала, як з часом змінювалася вона та її тато. Зокрема, потішила фанів архівною світлиною зі своїх шкільних років, де позує з рідною людиною. Також Аліна поділилася кадрами з весілля та відпочинку з ним.

У сторіз Гросу щемливо адресувала татові вітання й подякувала імениннику за те, що він завжди поруч у будь-якій ситуації й слугує для неї "прикладом міцної сім'ї". За її словами, саме це і робить її щасливою.

Аліна Гросу з батьком / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з батьком / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з батьком / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з батьком / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з батьком / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з батьком / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з батьком / © instagram.com/alina_grosu

Аліна Гросу з батьком / © instagram.com/alina_grosu

"З Днем народження, тату! З кожним роком все кращий. Я безмежно вдячна тобі за все: любов, підтримку, силу, щасливе дитинство, за те, що ти є – мужній, розумний, найкращий!!! Завжди поряд і в час поразок, і в час перемог. Я щаслива, що саме ти – мій тато. Пишаюся тобою і дуже тебе люблю!" — зворушила Аліна.

Нагадаємо, нещодавно співачка Джамала також показала своїх батьків та як з ними та трьома дітьми відпочила у Туреччині.

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